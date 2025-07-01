Роскошные курорты и дружба со звездами. Бывший замминистра обороны отправился в колонию на 13 лет. Как он жил и чего лишился?

В Москве экс-замглавы МО РФ Иванов получил 13 лет за хищение более ₽4 млрд

Бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, а у его близких и родителей арестовали все имущество. Иванова считали самым богатым сотрудником оборонного ведомства, а его экс-супруга Светлана Захарова регулярно делилась деталями своей роскошной жизни в соцсетях. Чем владела семья замминистра обороны?

Тимура Иванова отправили в тюрьму и лишили госнаград

Тимура Иванова признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы в 2015 году и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Мосгорсуд назначил ему 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, однако защита планирует обжаловать решение суда.

Тимур Иванов во время заседания Фото: Александр Щербак / ТАСС

По решению суда, у бывшего замминистра изымут квартиру в Москве, подмосковный дом площадью 345 квадратных метров, а еще больше 60 миллионов рублей наличными, 4,7 тысячи евро и средства со счета в банке (2,5 миллиона рублей). Чиновника лишили и государственных наград, в том числе двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также звания почетного строителя.

За что задержали Тимура Иванова? Иванов был задержан в апреле 2024 года, его арестовали, обвинив в получении особо крупной взятки. Следствие заявляло, что он оказывал помощь компаниям (подрядчикам ведомства), а они взамен выполняли строительные работы на его объектах. Сумму взятки оценили в 1,185 миллиарда рублей. Далее к этим обвинениям прибавились хищение у банка «Интеркоммерц» и растрата средств.



Во время оглашения приговора Иванов улыбался — перед этим бывшая жена напомнила ему анекдот. Супруги развелись в 2022 году, когда бывший замглавы Минобороны попал под санкции Евросоюза, а в июне она вернула девичью фамилию и изменила данные в ИП.

Подсудимый свою вину не признал.

Имущество семьи Тимура Иванова арестовали

В мае имущество близких и родителей Иванова арестовали в связи с уголовным делом в его отношении. По словам адвоката бывшего замминистра, арест наложили даже на банковские счета родителей, на которых находились по десять тысяч рублей. Другой информации об арестованном имуществе защита не предоставила. При этом адвокат обратил внимание, что квартира в Чистом переулке и дом на Рублевке обвиняемому не принадлежат.

Дом-усадьба заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в Чистом переулке в Москве Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

А в мае 2024 года суд арестовал люксовый транспорт Иванова, среди которого были не только роскошные автомобили, но и дорогие мотоциклы.

Какое имущество было у Тимура Иванова?

В автопарке Иванова обнаружили минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в его декларации за 2019 год.

В феврале 2023 года упомянутые машины перешли его бывшей жене Светлане Захаровой, которая в апреле 2024 года пыталась продать внедорожник за 2,5 миллиона рублей. В то же время стоимость машины Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей

Во владении семьи Ивановых также были машины Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и Mercedes-Benz, а также мотоциклы Harley-Davidson и MV Agusta. Последний Тимур Иванов переоформил на отца — Вадима Иванова.

Иванов с женой жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» и отдыхал в Сен-Тропе

Бывшая жена заместителя министра Светлана Захарова вращалась в светских кругах. До брака с Ивановым она была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, который рассказывал, что она требовала от него на жизнь как минимум 50 тысяч долларов в месяц (3,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Тимур Иванов со Светланой Захаровой Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Экс-супруга Иванова сама владеет несколькими участками общей площадью 10,2 тысячи квадратных метров, а также квартирой площадью 317 квадратных метров, которую она делит с супругом, и дачей. С 2016 года семья имеет семь квартир, одна из которых находится в Мексике.

При этом жили супруги в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве, которая записана на водителя Светланы. В дом семья переехала в 2019 году, заняв все этажи исторического здания сразу после того, как в нем провели ремонт. Доподлинно неизвестно, какой недвижимостью и транспортом еще владеет пара.

Захарова и сама является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, в середине нулевых у нее был собственный бренд одежды Shiró. Широкому зрителю она известна как ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. А еще до брака с Ивановым она получила часть имущества миллиардера Михаила Маниовича

Захарова является инфлюэнсером в соцсетях. У ее аккаунта 43 тысячи подписчиков. Вплоть до 2020 года она регулярно делилась подробностями своей роскошной жизни. Так, она публиковала фотографии с празднования 45-летия, которое она отмечала в Императорском яхт-клубе Москвы. На дне рождения выступили Гоша Куценко, Вячеслав Бутусов и Валерий Меладзе.

Гражданство Израиля позволяет Захаровой беспрепятственно путешествовать по миру даже в условиях санкций, которых удалось избежать благодаря разводу с Тимуром Ивановым. Источник в силовых структурах сообщал «Ленте.ру», что развод супругов, скорее всего, был фикцией.

В соцсетях светской львицы — десятки фотографий из роскошных отпусков в Италии, Франции, Греции, Африке, на Мальдивах, в США и других местах. Особенно много контента у нее из Сен-Тропе — в одном из постов оказался и сам Тимур Иванов за рулем автомобиля Rolls-Royce. А на других снимках семейная пара позировала на борту яхты.