Жена задержанного замминистра обороны России ездила на роскошные курорты и дружила со звездами. Откуда у нее деньги?

«Лента.ру»: бывшую жену замминистра обороны Иванова проверят силовые структуры

23 апреля правоохранители прямо на рабочем месте задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Чиновник, которого называют самым богатым силовиком России, свою вину не признал. ФСБ заинтересовалось и доходами семьи Иванова, в том числе его экс-супруги — светской львицы Светланы Захаровой. Чем владеют родственники замминистра обороны — разбиралась «Лента.ру».

Светская львица Светлана Захарова зарабатывала 55 миллионов рублей в год

Бывшая супруга Иванова Светлана Захарова, с которой он развелся в 2022 году, всегда вращалась в светских кругах. Сначала гражданка Израиля была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, который признавался, что она требует от него на жизнь как минимум 50 тысяч долларов в месяц (4,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник в силовых структурах сообщил «Ленте.ру», что развод Тимура и Светланы Ивановой, скорее всего, был фикцией

В 2010 году Захарова вступила в брак с Тимуром Ивановым и продолжила общаться с богатейшими женщинами России. В разные годы (вплоть до задержания бывшего мужа) ее замечали на вечеринках владелицы винодельни «Золотая Балка» Снежаны Георгиевой, в компании экс-главреда Vogue Russia Алены Долецкой, жены совладельца «Ритуал-сервиса» Виктории Шеляговой, предпринимательницы Оксаны Бондаренко, продюсера Яны Рудковской и других именитых россиянок.

Захарова и сама является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, в середине нулевых основала собственный бренд одежды Shiró (на данный момент он прекратил свое существование), а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.

Годовой доход Захаровой за 2019 год, согласно декларации, составил 55,5 миллиона рублей, в то время как ее муж заработал всего 14 миллионов рублей. В декларациях за 2020-й и последующие годы сведений о доходах заместителя министра обороны и его семьи не оказалось в связи с новым федеральным законом от 5 апреля 2021 года, согласно которому данные о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются.

Экс-супруга замминистра владеет несколькими участками общей площадью 10,2 тысячи квадратных метров, а также квартирой площадью 317 квадратных метров, которую она делит с супругом, и дачей.

Захаровой принадлежат три роскошных автомобиля, а именно Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, и мотоцикл Harley-Davidson

Светлана Захарова известна любовью к роскошным курортам и вечеринкам

Захарова — гражданка Израиля, что в условиях санкций позволяет ей беспрепятственно путешествовать по миру. В соцсетях светской львицы — снимки с роскошного отдыха в Италии, Франции, Греции, Африки, Мальдив, США и других мест. На некоторых кадрах женщина позирует на пляжах Корсики и Капри, а на других — прогуливается по улицам Парижа, Рима и Лондона.

Особенно много контента у Захаровой из Сен-Тропе, где она регулярно проводила отпуск с семьей. В одной из публикаций в том числе оказался Тимур Иванов за рулем автомобиля Rolls-Royce. На других фотографиях семейная пара же запечатлена на борту яхты.

Инфлюэнсер с 42 тысячами подписчиков в соцсетях известна и своей любовью к громким вечеринкам. Например, судя по публикациям, свой 45-й день рождения она отпраздновала в Императорском яхт-клубе Москвы, где выступили Вячеслав Бутусов, Гоша Куценко и Валерий Меладзе.

К тому же Захарова — завсегдатай показов и других модных мероприятий. Она не раз появлялась на вечеринках люксового бренда Chanel, была гостьей на балах журнала Tatler, премии GQ «Человек года» и других светских раутов. А замуж за Тимура Иванова она выходила в платье авторства именитого дизайнера Аззедина Алайя, который создал наряд эксклюзивно для нее.

Падчерица Тимура Иванова владеет роскошным гардеробом

Дочь Светланы Захаровой от первого брака — тоже популярный инфлюэнсер. За жизнью Александры Маниович в соцсетях следят 19,4 тысячи человек. Девушка регулярно демонстрирует подписчикам свою одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов. В арсенале блогерши все самые популярные и дорогие сумки таких марок, как Louis Vuitton, Dior и Loewe.

В 2019 году Александра Маниович основала собственный бренд украшений MANIOVICH.АМ

Кроме того, Маниович не раз публиковала снимки с различными моделями именитых сумок Hermes Birkin, цена которых может достигать нескольких миллионов рублей.

Родственников задержанного Иванова проверяют правоохранительные органы

Следователи уже проводят обыски в многочисленных объектах недвижимости семьи замминистра. Также будут проверяться все его личные, родственные и деловые связи, включая бизнес членов семьи.

Предпринимательницу Светлану Захарову также проверят правоохранители. По данным источника «Ленты.ру», через нее оформлялись подряды. Предварительно, ее могли задержать вместе с бывшим мужем, однако эту информацию официально не подтверждают. Известно, что родные не могут связаться с женщиной.

Каким бизнесом владеет Светлана Захарова? По данным СМИ, Светлана вместе с отцом Тимура Иванова — Вадимом Ивановым — владеет компанией «Кристалл Девелопмент», производящей части электронных ламп, трубок и других компонентов. Ей также принадлежит доля в ООО «Частные технологии» — фирма занимается предоставлением рекламных услуг. Помимо этого, экс-жене замминистра принадлежали ООО «Ваш Дом», которое занималось управлением недвижимым имуществом, и ООО «МКК «Кредит Лайн», предоставлявшее займы потребителям.

Сам Тимур Иванов попросил суд не заключать его под стражу, так как у него «много детей, о которых надо заботиться». Вместе с экс-супругой он воспитывает двух общих дочерей, а также дочь и сына от ее прошлого брака.