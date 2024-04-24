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18:20, 24 апреля 2024Ценности

Раскрыто роскошное имущество арестованного замминистра обороны России

Арестованный замминистр обороны России Иванов владеет пятью роскошными авто

Фото: Nicolai Berntsen / Unsplash

Раскрыто роскошное имущество замминистра обороны Тимура Иванова, которого арестовали 23 апреля на рабочем месте и обвинили в корупции. Соответствующий материал публикует «Пятый канал».

Журналисты изучили декларацию чиновника и его семьи от 2019 года. Согласно документам, в собственности у задержанного было 12 объектов недвижимости: две квартиры, принадлежащие лично ему, еще две записаны на супругу Светлану Захарову (на данный момент они разведены) и три — на ребенка.

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Кроме того, бывшая жена Иванова на тот момент владела дачей в 192 квадратных метра и четырьмя земельными участками площадью от двух до трех тысяч квадратных метров. В списке транспортных средств чиновника и его родственников числятся мотоциклы М72 и Triumph Harley-Davidson, автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также грузовик Ford Transit.

При этом указано, что в 2019 году официальный годовой доход Иванова составлял порядка 14 миллионов рублей, а доход Захаровой — 55,5 миллиона рублей.

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

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      Карина Черных
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