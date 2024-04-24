Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 24 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта причина интереса ФСБ к экс-жене арестованного замминистра Минобороны

Источник: через экс-жену арестованного замглавы Минобороны могли делать подряды
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывшую жену замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимательницу Светлану Иванову проверят, как и других родственников задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, через предпринимательницу оформлялись подряды, а развод супругов был, скорее, фикцией. Предварительно, Иванову могли задержать вместе с бывшим мужем, однако эту информацию официально не подтверждают. Известно, что родные не могут связаться с женщиной.

Ранее сообщалось, что Светлана Иванова вместе с тестем Вадимом Ивановым владеет компанией, производящей электронные лампы, трубки и другие электронные компоненты. Также ей принадлежит доля в рекламной фирме.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Источник «Ленты.ру» также подтвердил, что операция по его задержанию готовилась не один месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

      Патрушев назвал причину страха прозападных стран признать правоту России

      На Украине назвали причину провала обороны ВСУ в Очеретино

      Россиянка по вине УК три года жила в затопленной квартире

      Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

      Молдавского оппозиционера Шора обвинили в использовании «грязных денег»

      Иранского министра захотели арестовать за теракт 30-летней давности

      Подозреваемый в расправе над молодой россиянкой задержан

      Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше