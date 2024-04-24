Раскрыта причина интереса ФСБ к экс-жене арестованного замминистра Минобороны

Источник: через экс-жену арестованного замглавы Минобороны могли делать подряды

Бывшую жену замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимательницу Светлану Иванову проверят, как и других родственников задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, через предпринимательницу оформлялись подряды, а развод супругов был, скорее, фикцией. Предварительно, Иванову могли задержать вместе с бывшим мужем, однако эту информацию официально не подтверждают. Известно, что родные не могут связаться с женщиной.

Ранее сообщалось, что Светлана Иванова вместе с тестем Вадимом Ивановым владеет компанией, производящей электронные лампы, трубки и другие электронные компоненты. Также ей принадлежит доля в рекламной фирме.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Источник «Ленты.ру» также подтвердил, что операция по его задержанию готовилась не один месяц.