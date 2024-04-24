После ареста замминистра обороны Иванова начали проверку родственников и семьи

После ареста замминистра обороны Иванова начали проверку его родственных связей

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова началась проверка его личных, родственных и деловых связей. Об этом в среду, 24 апреля, со ссылкой на источник сообщают «Известия».

По данным издания, проверке подлежит, в том числе, семейный бизнес Ивановых. Силовики изучат и супругу военного чиновника, известную светскую львицу и предпринимательницу Светлану Иванову (Захарову), которая вместе с тестем Вадимом Ивановым владеет компанией, производящей электронные лампы, трубки и другие электронные компоненты. Также ей принадлежит доля в рекламной фирме.

Издание отмечает, что, помимо Иванова, задержаны еще несколько человек, которых следствие считает причастными к передаче денег.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте.

