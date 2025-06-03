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06:43, 3 июня 2025Россия

Бывшая жена Тимура Иванова сменила фамилию

РИА Новости: Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию (Захарова) и изменила данные в ИП. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Захаровой принадлежит одна третья доли в компании «Частные технологии», которая занимается деятельностью рекламных агентств. Кроме того, экс-супруга Иванова является учредителем данного ООО.

В апреле стало известно, что бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову продлили арест и он будет находиться под стражей до 23 июля. По версии следствия, Иванов причастен к хищению денежных сумм на миллиарды рублей у банка «Интеркоммерц».

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