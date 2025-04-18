Бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы Минобороны Иванову на 3 месяца

Московский городской суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Иванов будет под стражей еще три месяца, то есть до 23 июля. Защита собирается обжаловать решение о продлении ареста.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Ранее сообщалось, что Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика.