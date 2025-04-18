Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 18 апреля 2025Силовые структуры

Бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы Минобороны Иванову на 3 месяца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Московский городской суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Иванов будет под стражей еще три месяца, то есть до 23 июля. Защита собирается обжаловать решение о продлении ареста.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Ранее сообщалось, что Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Ученые обнаружили неожиданный вред бессонницы и снотворных

    Лавров заявил о готовности России содействовать переговорам США и Ирана

    Анапу захотели сделать фестивальной столицей России

    На Западе предупредили Украину о плохом знаке со стороны США

    Литва начала укреплять границу с Россией

    Путина пригласили в Иран

    Французский спецназ начал забастовку

    Треть российской обуви оказалась произведена за рубежом

    Михалков высказался о перспективах Юры Борисова на «Оскаре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости