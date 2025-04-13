Стало известно о грозящем экс-замминистра обороны Иванову новом уголовном деле

Mash: Экс-замминистра обороны Иванову грозит новое уголовное дело

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову грозит новое дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из "Мастера и Маргариты" могли ремонтировать за счет военного подрядчика», — указано в сообщении.

Как пишет Mash, компания ООО «Дворянское гнездо» арендовала дом на 49 лет и попыталась через суд вернуть деньги, потраченные на последний ремонт, у соинвестора ООО «Оборонспецстрой», связанного с госзаказами министерства обороны. «Дворянское гнездо», как отмечается, хочет компенсировать расходы через военного подрядчика — на то якобы были соответствующие договоренности. Суд отказал в иске в двух инстанциях ввиду отсутствия доказательств. Компании между тем не стали комментировать связь с Тимуром Ивановым.

Ранее стало известно, что общая сумма ущерба по делу в отношении экс-замминистра обороны о растрате и вывода из банка денежных средств превысила 4,1 миллиарда рублей.