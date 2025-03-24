Раскрыта общая сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова

Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны Иванова превысила 4,1 млрд руб.

Общая сумма ущерба по делу в отношении экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о растрате и вывода из банка денежных средств превысила 4,1 миллиарда рублей. Подробности в понедельник, 24 марта, раскрывает ТАСС.

По данным агентства, подсудимый не признал вину в растрате денежных средств при покупке паромов и выводе из банка 3,9 миллиарда рублей. 24 марта суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и второго фигуранта по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

18 марта, Басманный районный суд Москвы продлил Иванову срок содержания под стражей.