Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между женой и родителями

Следователи выяснили, как бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный весной 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, скрывал коррупционные деньги. По версии сотрудников Следственного комитета, он распределял добытые преступным путем средства на банковские счета родителей, бывшей жены и матери его малолетней дочери.

Согласно результатам оперативно-разыскных мероприятий и протоколам следственных действий, чтобы сокрыть участие в коррупционных преступлениях, Иванов переоформлял имущество на близких. Он также переводил деньги на расчетные счета доверенных лиц.

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

Иванову продлили арест на три месяца

Во вторник, 17 декабря, Басманный суд Москвы продлил Иванову срок содержания под стражей на три месяца, до 23 марта 2025 года.

В этот же день стало известно, что в деле экс-замминистра обороны России могут появиться новые эпизоды. Предполагается, что он мог совершать преступления при иных обстоятельствах и в другие периоды времени.

Изначально Иванову вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что бывший заместитель главы оборонного ведомства и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован 24 апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Следователи ужесточили обвинение бывшему замминистра обороны России

В конце ноября адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что его подзащитному ужесточили обвинение. По словам юриста, следователи вменяют экс-замглавы Минобороны два преступных эпизода по организации растраты и отмыванию денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей.

Предполагается, что Иванов создал преступную группу из числа банкиров. Они выводили деньги из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов.

Его также связывают с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Отмечается, что показания на Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. Экс-замминистра обороны отверг причастность к новым обвинениям в растрате.