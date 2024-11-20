Следователи ужесточили обвинение бывшему замминистра обороны России Иванову

СК ужесточил обвинение экс-замглавы Минобороны РФ Иванову по делу о растрате

Начало событий в новости Суд отказал следствию в ограничении экс-замминистра обороны Иванова в сроках изучения дела

Следственный комитет (СК) России ужесточил обвинение бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

По его словам, следователи вменяют экс-замглавы Минобороны два преступных эпизода по организации растраты и отмыванию денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей. Ему уже предъявлены новые обвинения. «Тимуру Иванову вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств», — сообщил источник агентства. В СК считают, что деньги выводились из банка через подконтрольные счета фигурантов.

СК планирует в ближайшее время допросить Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.

Басманный суд Москвы не стал ограничивать их и адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.