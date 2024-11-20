Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:16, 20 ноября 2024Силовые структуры

Следователи ужесточили обвинение бывшему замминистра обороны России Иванову

СК ужесточил обвинение экс-замглавы Минобороны РФ Иванову по делу о растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд отказал следствию в ограничении экс-замминистра обороны Иванова в сроках изучения дела
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России ужесточил обвинение бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

По его словам, следователи вменяют экс-замглавы Минобороны два преступных эпизода по организации растраты и отмыванию денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей. Ему уже предъявлены новые обвинения. «Тимуру Иванову вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств», — сообщил источник агентства. В СК считают, что деньги выводились из банка через подконтрольные счета фигурантов.

СК планирует в ближайшее время допросить Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.

Басманный суд Москвы не стал ограничивать их и адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Жители показали, что происходит в регионе

      Следователи начали проверку после стрельбы из ракетницы в лицо молодому россиянину

      Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

      Турист завел курортный роман в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы

      Учитель на уроке высказался о теракте на Крымском мосту и получил срок

      При обстреле со стороны ВСУ пострадала 15-летняя россиянка

      Названы самые вредные для мужчин продукты

      Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

      Подтверждены сроки выхода iPhone SE

      Минобороны показало работу систем ПВО в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше