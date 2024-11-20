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17:49, 20 ноября 2024Силовые структуры

Суд отказал следствию в ограничении экс-замминистра обороны Иванова в сроках изучения дела

Суд Москвы не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках изучения материалов дела
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы не стал ограничивать бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, его бывшего подчиненного Антона Филатова и их адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

С ходатайством об ограничении сроков выступало следствие, однако суд ему отказал.

Ранее адвокаты просили дать им возможность до середины декабря закончить ознакомление с материалами. Свою просьбу они мотивировали тем, что в дело вошли два новых защитника, и им необходимо дополнительное время на изучение вещественных доказательств и документов, представленных следователями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил Тимуру Иванову новое обвинение. Ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

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