Бывшему замминистра обороны России вменили два случая растраты и отмывание денег

Экс-замминистра обороны РФ Иванову вменили отмывание денег и растрату

Следственный комитет предъявил экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову новое обвинение. Так, ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняется, допрос Иванова и предъявление нового обвинения его бывшему подчиненному Антону Филатову следствие планирует в ближайшее время. «Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств», — подчеркнул собеседник агентства.

Как подчеркивается, деньги выводились из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов. Также уточняется, что СК обратился с ходатайством в Басманный суд ограничить срок ознакомления с материалами дела до 22 ноября. Суд планирует рассмотреть ходатайство 20 ноября. В свою очередь, защита попросила предоставить больше времени для завершения ознакомления с материалами.

В сентябре Басманный суд на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Министерства обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении более одного миллиарда рублей взяток. Сообщалось, что Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря. Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля.

Также ранее стало известно, что суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении Тимура Иванова. Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.