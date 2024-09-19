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19:09, 19 сентября 2024Силовые структуры

Бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы МО России Иванову до 23 декабря

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Министерства обороны (МО) России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении более одного миллиарда рублей взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Иванов и его подельник – Сергей Бородин – пробудут под арестом до 23 декабря.

Ранее тот же суд продлил срок содержания в СИЗО и другому подельнику экс-замглавы МО — бизнесмену и соучредителю компании «Олимпситистрой» Александру Фомину. Именно он проходит по делу в качестве предполагаемого взяткодателя.

По версии следствия, Фомин был доверенным лицом Иванова. Он оказывал ему, а также бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

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      Олеся Мицкевич
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