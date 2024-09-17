Подельнику экс-замглавы Минобороны России продлили арест

В Москве суд продлил арест подельнику экс-замглавы Минобороны РФ Фомину

Басманный суд Москвы продлил арест подельнику бывшего заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова — бизнесмену и соучредителю компании «Олимпситистрой» Александру Фомину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей еще три месяца. На продлении ареста настаивало следствие.

Фомин проходит по делу Иванова в качестве предполагаемого взяткодателя. По версии следствия, бизнесмен был доверенным лицом экс-замглавы военного ведомства. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».