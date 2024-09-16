СК потребовал продлить арест подельнику экс-замглавы Минобороны России

СК требует продлить арест подельнику экс-замглавы Минобороны РФ Фомину

Следственный комитет (СК) России требует продлить арест для подельника бывшего заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова – бизнесмена и соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Уточняется, что в суд уже поступило соответствующее ходатайство. Заседание назначено на вторник, 17 сентября.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере.

