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16:02, 21 июня 2024Силовые структуры

Предполагаемого взяткодателя по делу замминистра обороны Иванова оставили под арестом

Суд продлил до 23 сентября арест Фомина по делу экс-замглавы Минобороны России
Начало событий в новости Суд закрыл слушания по аресту фигуранта дела бывшего замглавы Минобороны

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы продлил до 23 сентября срок ареста совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, проходящего по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принималось судом в закрытом режиме.

27 мая Мосгорсуд отказался освободить Фомина, признав избранную ему меру пресечения законной.

По версии следствия, бизнесмен является доверенным лицом экс-замглавы военного ведомства. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

20 июня стало известно об увольнении Иванова с поста замминистра военного ведомства в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

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      Любовь Ширижик
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