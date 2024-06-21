Суд закрыл слушания по аресту фигуранта дела бывшего замглавы Минобороны

Суд закрыл слушания о продлении ареста Фомину из дела экс-замглавы Минобороны РФ

Басманный суд Москвы решил в закрытом режиме рассматривать ходатайство следственных органов о продлении срока ареста совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, проходящего по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение об удалении из зала суда представителей прессы принято по просьбе следователя.

27 мая Мосгорсуд отказался освободить Фомина, признав избранную ему меру пресечения законной.

По версии следствия, бизнесмен является доверенным лицом экс-замглавы военного ведомства. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

20 июня стало известно об увольнении Иванова с поста замминистра военного ведомства в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.