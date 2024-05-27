Предполагаемого взяткодателя из дела замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, проходящего по уголовному делу в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Тем самым суд отклонил жалобу защиты подсудимого на решение Басманного суда Москвы, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Фомин арестован до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки Иванову.
Адвокат Николай Яшин на слушаниях в Мосгорсуде рассказал, что Фомин проявил себя, участвуя в строительстве оборонительных укреплений в зоне специальной военной операции (СВО). Защитник предоставил суду документы, свидетельствующие о получении Фоминым государственных наград, а также подтверждающих его участие в возведении медицинских учреждений в период пандемии и бесплатном строительстве оборонительных сооружений в зоне СВО. Яшин также добавил, что его клиент является ветераном боевых действий.
По версии следствия, Фомин является доверенным лицом замминистра. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».
Тимура Иванова задержали 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).