Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 27 мая 2024Силовые структуры

Предполагаемого взяткодателя из дела замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом Фомина по делу замминистра обороны Иванова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Адвокат рассказал о строительстве укреплений фигурантом дела замглавы Минобороны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, проходящего по уголовному делу в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым суд отклонил жалобу защиты подсудимого на решение Басманного суда Москвы, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Фомин арестован до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки Иванову.

Адвокат Николай Яшин на слушаниях в Мосгорсуде рассказал, что Фомин проявил себя, участвуя в строительстве оборонительных укреплений в зоне специальной военной операции (СВО). Защитник предоставил суду документы, свидетельствующие о получении Фоминым государственных наград, а также подтверждающих его участие в возведении медицинских учреждений в период пандемии и бесплатном строительстве оборонительных сооружений в зоне СВО. Яшин также добавил, что его клиент является ветераном боевых действий.

По версии следствия, Фомин является доверенным лицом замминистра. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Лавров заявил об отсутствии расхождений по теме Украины с Узбекистаном

      В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

      Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Россиянам напомнили о рисках при отсутствии договора аренды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше