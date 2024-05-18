СК выявил связи фигуранта дела замглавы Минобороны с военными предприятиями

Арестованный по делу замглавы МО Иванова имел связи с руководством ведомства

Соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, который проходит по делу замминистра обороны Тимура Иванова, имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и значительные финансовые средства, полагает следствие. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Басманного суда Москвы.

Также Фомин является «доверенным лицом», говорится в документе. Постановление датировано 25 апреля, когда Фомину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, однако в базе данных суда оно появилось лишь сейчас.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания». Его обвиняют по статье «Дача взятки».

Тимура Иванова задержали на рабочем месте 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.