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11:43, 20 мая 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит жалобу об аресте фигуранта дела замглавы Минобороны Фомина 27 мая

В Москве суд рассмотрит жалобу об аресте Александра Фомина 27 мая
Начало событий в новости Замглавы Минобороны России задержан за взятки.
Александр Фомин

Александр Фомин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Фомин арестован до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки заместителю министра обороны России Тимуру Иванову.

По версии следствия, Фомин является доверенным лицом Тимура Иванова. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение.

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      Анна Габай
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