Суд рассмотрит жалобу об аресте фигуранта дела замглавы Минобороны Фомина 27 мая

В Москве суд рассмотрит жалобу об аресте Александра Фомина 27 мая

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест совладельца компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Фомин арестован до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки заместителю министра обороны России Тимуру Иванову.

По версии следствия, Фомин является доверенным лицом Тимура Иванова. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение.

