Адвокат рассказал о строительстве укреплений фигурантом дела замглавы Минобороны

Адвокат Яшин: Фомин из дела замминистра Иванова строил укрепления в зоне СВО

Совладелец компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, которого следствие считает взяткодателем по уголовному делу замглавы Минобороны России Тимура Иванова, проявил себя, участвуя в строительстве оборонительных укреплений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его адвокат Николай Яшин на слушаниях в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на арест Фомина, передает ТАСС.

Защитник предоставил суду документы, свидетельствующие о получении Фоминым государственных наград, а также подтверждающих его участие в возведении медицинских учреждений в период пандемии и бесплатное строительство оборонительных сооружений в зоне СВО. Яшин также добавил, что его клиент является ветераном боевых действий.

Басманный суд Москвы арестовал Фомина до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки Иванову. По версии следствия, Фомин является доверенным лицом замминистра. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).