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19:11, 20 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта причина увольнения Иванова с поста замминистра обороны России

Обвиненный в получении взятки Иванов уволен из МО в связи с утратой доверия

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Арестованный по делу о взятке Тимур Иванов был уволен с поста заместителя министра обороны России в связи с утратой доверия. Такую причину увольнения раскрывает РИА Новости со ссылкой на запись в реестре портала «Госслужба».

Па данным агентства, бывший замглавы Министерства обороны (МО) России значится как лицо, уволенное «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения».

Ранее адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный больше не занимает должность в МО, но это никак не связано с возбужденным против него делом.

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      Олеся Мицкевич
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