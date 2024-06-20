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17:49, 20 июня 2024Силовые структуры

Адвокат арестованного Иванова заявил об увольнении своего подзащитного из МО России

Адвокат: увольнение Тимура Иванова из Минобороны не связано с уголовным делом
СюжетМинобороны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Обвиняемый в получении взятки Тимур Иванов уволен из Министерства обороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

По словам Мусаева, увольнение его подзащитного никак не связано с возбужденным в отношении него делом. «Кадровый состав Минобороны недавно сильно поменялся», — заявил он.

Уже бывший замминистра обороны обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Ранее сам Иванов заявил в суде, что больше не занимает должность заместителя главы МО России. «До задержания я занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — привело его слова ТАСС.

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      Олеся Мицкевич
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