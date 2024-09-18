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17:15, 18 сентября 2024Силовые структуры

Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замглавы Минобороны Иванову
Начало событий в новости Подельнику экс-замглавы Минобороны России продлили арест

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бизнесмен и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин отказался признавать вину в даче взятки своему подельнику — экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в постановлении суда говорится, что Фомин не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, однако его показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств.

17 сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Фомину до 23 декабря. Он проходит по делу Иванова в качестве предполагаемого взяткодателя. По версии следствия, бизнесмен был доверенным лицом экс-замглавы военного ведомства. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

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      Анна Габай
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