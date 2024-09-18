Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замглавы Минобороны Иванову

Бизнесмен и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин отказался признавать вину в даче взятки своему подельнику — экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в постановлении суда говорится, что Фомин не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, однако его показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств.

17 сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Фомину до 23 декабря. Он проходит по делу Иванова в качестве предполагаемого взяткодателя. По версии следствия, бизнесмен был доверенным лицом экс-замглавы военного ведомства. Именно он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера в виде «освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».