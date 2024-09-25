Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:05, 25 сентября 2024Силовые структуры

В деле бывшего замглавы Минобороны обнаружили крупные суммы денег. Их происхождение сочли незаконным

Происхождение найденных при обысках по делу Иванова денег сочли незаконным
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Средства обнаружили наличными

Из судебных материалов дела следует, что обыски проходили по месту жительства и работы. Позже сообщалось, что следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова.

В августе суд арестовал четыре банковских счета Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке. Уточняется, что речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Суд признал арест всех денежных средств законным.

Ранее Иванова не отпустили под домашний арест

До этого бывшему замглавы Минобороны продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря. Заседание о продлении ареста экс-замглавы Минобороны прошло в закрытом режиме.

Материалы по теме:
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки. Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки.Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
15 мая 2024
Кто такой замминистра обороны РФ Тимур Иванов: биография, за что отвечал, дело о взятках
Кто такой замминистра обороны РФ Тимур Иванов:биография, за что отвечал, дело о взятках
24 апреля 2024
«Его жена мотается по странам НАТО» Как строительные подряды и любовь к красивой жизни привели генерала Иванова в тюрьму?
«Его жена мотается по странам НАТО»Как строительные подряды и любовь к красивой жизни привели генерала Иванова в тюрьму?
24 апреля 2024

1 сентября сообщалось, что Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться, если его отпустят из СИЗО под домашний арест. Однако суд отнесся к доводам защитников скептически и принял во внимание позицию Следственного комитета. По его версии, бывший заместитель министра может скрыться от правоохранителей, если его освободить из следственного изолятора.

Бывший замглавы Минобороны отрицал криминал в своих действиях

Иванов заявлял, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере. Он назвал свои поступки «результатом гражданско-правовых отношений». С подобным заявлением выступала и защита Иванова.

Бывший замминистра обороны также отказался от сделки со следствием. «Он настаивает на своей невиновности», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Взятку Иванову подтвердили с помощью налоговой

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

1,185
миллиарда рублей

составляет размер взятки, которую вменяют Иванову

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью информации налоговой. Причастность к ней также установили приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле бывшего замглавы Минобороны обнаружили крупные суммы денег. Их происхождение сочли незаконным

      На Украине указали на хамство Зеленского в США

      Эрдоган пообещал Зеленскому предпринять усилия для прекращения огня на Украине

      Голову пропавшего рыбака нашли в желудке у крокодила

      Неверный супруг заподозрил жену в измене и пришел в замешательство

      Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

      В Раде обеспокоились планами России создать плацдармы вблизи пяти облцентров Украины

      Раскрыты три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

      В США оценили испытания китайской многоразовой ракеты Nebula-1

      Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше