Происхождение найденных при обысках по делу Иванова денег сочли незаконным

При обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Средства обнаружили наличными

Из судебных материалов дела следует, что обыски проходили по месту жительства и работы. Позже сообщалось, что следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова.

В августе суд арестовал четыре банковских счета Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке. Уточняется, что речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Суд признал арест всех денежных средств законным.

Ранее Иванова не отпустили под домашний арест

До этого бывшему замглавы Минобороны продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря. Заседание о продлении ареста экс-замглавы Минобороны прошло в закрытом режиме.

1 сентября сообщалось, что Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться, если его отпустят из СИЗО под домашний арест. Однако суд отнесся к доводам защитников скептически и принял во внимание позицию Следственного комитета. По его версии, бывший заместитель министра может скрыться от правоохранителей, если его освободить из следственного изолятора.

Бывший замглавы Минобороны отрицал криминал в своих действиях

Иванов заявлял, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере. Он назвал свои поступки «результатом гражданско-правовых отношений». С подобным заявлением выступала и защита Иванова.

Бывший замминистра обороны также отказался от сделки со следствием. «Он настаивает на своей невиновности», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Взятку Иванову подтвердили с помощью налоговой

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

1,185 миллиарда рублей составляет размер взятки, которую вменяют Иванову

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью информации налоговой. Причастность к ней также установили приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».