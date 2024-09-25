Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:20, 25 сентября 2024Силовые структуры

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Тимура Иванова денег

Фото: Unsplash

Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Из судебных материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу Иванова.

Ранее сообщалось, что при обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег. Из судебных материалов следует, что обыски проходили по месту жительства и работы.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле бывшего замглавы Минобороны обнаружили крупные суммы денег. Их происхождение сочли незаконным

      Россиянка описала американских пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются»

      Названо опасное отличие вейпов от обычных сигарет

      На Украине указали на хамство Зеленского в США

      Эрдоган пообещал Зеленскому предпринять усилия для прекращения огня на Украине

      Голову пропавшего рыбака нашли в желудке у крокодила

      Неверный супруг заподозрил жену в измене и пришел в замешательство

      Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

      В Раде обеспокоились планами России создать плацдармы вблизи пяти облцентров Украины

      Раскрыты три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше