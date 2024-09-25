Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Тимура Иванова денег

Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Из судебных материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу Иванова.

Ранее сообщалось, что при обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег. Из судебных материалов следует, что обыски проходили по месту жительства и работы.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».