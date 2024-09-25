При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

При обысках по делу бывшего замминистра Иванова обнаружили крупные суммы денег

Крупные суммы денег наличными обнаружили при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из материалов следует, что обыски проходили по месту жительства и работы.

Ранее бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

