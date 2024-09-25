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03:27, 25 сентября 2024Силовые структуры

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

При обысках по делу бывшего замминистра Иванова обнаружили крупные суммы денег

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупные суммы денег наличными обнаружили при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из материалов следует, что обыски проходили по месту жительства и работы.

Ранее бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

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      Марина Совина
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