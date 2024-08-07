Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал 4 счета экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Суд признал арест всех денежных средств законным, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что защита Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, указав на его положительные характеристики со службы.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».