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06:47, 7 августа 2024Силовые структуры

Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал 4 счета экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Суд признал арест всех денежных средств законным, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что защита Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, указав на его положительные характеристики со службы.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

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      Марина Совина
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