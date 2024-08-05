Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы

Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО из-за характеристик со службы

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Он указал на все характеристики со службы, которые являются исключительно положительными.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к ней также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».