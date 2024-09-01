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14:33, 1 сентября 2024Силовые структуры

Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился под домашний арест и дал одно обещание

Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал не скрываться, если его выпустят из СИЗО

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Экс-первый замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в коррупции, заявил в суде, что не будет пытаться скрыться, если его отпустят из СИЗО под домашний арест. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает ТАСС.

Как написано в тексте решения Басманного суда о продлении чиновнику срока пребывания в СИЗО, его адвокаты указывали, что «Иванов намерений скрываться или препятствовать производству по делу не имеет, (…) в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий».

Там же говорится, что суд отнесся к доводам защитников скептически и принял во внимание позицию Следственного комитета, которая состоит в том, что бывший заместитель министра может скрыться от правоохранителей, если его освободить из следственного изолятора.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Игорь Дмитров
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