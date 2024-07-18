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01:43, 18 июля 2024Силовые структуры

Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, против которого было возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием, отрицая свою вину, сообщает ТАСС.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

При этом защита экс-чиновника не стала давать по этому поводу каких-либо комментариев, указав на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Ранее стало известно, что в деле Иванова могут появиться новые обвиняемые. Как стало известно из документа, уголовное дело было возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении самого Иванова, а также бизнесменов Сергея Бородина, Александра Фомина и неустановленных лиц.

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      Марина Совина
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