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07:53, 13 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о расширение списка обвиняемых по делу бывшего замминистра обороны Иванова

ТАСС: в деле экс-замглавы Минобороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
Тимур Иванов, апрель 2024 года

Тимур Иванов, апрель 2024 года. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Об этом сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении ареста Иванова, с которым ознакомился ТАСС.

Как стало известно из документа, уголовное дело было возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении самого Иванова, а также бизнесменов Сергея Бородина, Александра Фомина и неустановленных лиц.

Срок содержания экс-замминистра, Бородина и Фомина под стражей продлевается до 23 сентября. Счета и активы всех фигурантов арестованы в рамках обеспечительных мер.

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей. Адвокаты замминистра в свою очередь утверждали, что эта цифра «взята с потолка».

Накануне, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

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      Марина Совина
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