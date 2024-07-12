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20:52, 12 июля 2024Россия

В Госдуме раскрыли масштаб воровства в Минобороны

Депутат Госдумы сообщил об 11 триллионах сворованных в Минобороны рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о масштабах воровства в Минобороны России. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

«Сейчас при обсуждении проблем стратегического планирования в Госдуме специалистом-математиком был назван конкретный масштаб воровства в Минобороны при прошлом министре: 11 триллионов рублей», — написал депутат.

Российское Минобороны попало в центр коррупционных скандалов. В частности 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.

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