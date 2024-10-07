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10:34, 7 октября 2024Силовые структуры

Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

ТАСС: экс-замглавы МО Тимуру Иванову предъявили новое обвинение

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экс-замглавы Министерства обороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из эпизодов связан с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а второй — с растратой 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

Отмечается, что показания на Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. Сам экс-замминистра обороны отверг причастность к новым обвинениям в растрате.

Ранее выяснилось, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, в том числе переоформляя имущество на других людей. Кроме того, в ходе обысков по местам работы и жительства бывшего замминистра обороны были найдены денежные средства в суммах, несоизмеримых с его официальным доходом. Это дает основания полагать, что они были получены в результате коррупционных преступлений.

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      Екатерина Кашурникова
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