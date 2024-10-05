Экс-замминистра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям

Тимур Иванов переоформлял имущество для сокрытия причастности к преступлениям

Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, в том числе переоформляя имущество на других людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в ходе обысков по местам работы и жительства бывшего замминистра обороны были найдены денежные средства в суммах, несоизмеримых с его официальным доходом, что указывает на незаконное происхождение денег и дает основания полагать, что они были получены в результате коррупционных преступлений.

Ранее в деле Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, однако использовал машину Иванов по своему усмотрению. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

До этого стало известно, что суд продлил срок расследования дела Тимура Иванова до конца декабря. Ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».