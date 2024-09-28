Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова до декабря

Суд продлил срок расследования дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванов до конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что срок предварительного следствия по делу обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны неоднократно продлевался, крайний раз – до 23 декабря 2024 года.

Ранее Басманный суд Москвы объяснил долгое расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Там отметили, что это обусловлено рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».