Суд объяснил долгое расследование дела замминистра обороны Иванова

Суд не установил волокиты в расследовании дела экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы объяснил долгое расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление о продлении ареста Иванову и бизнесмену Сергею Бородину.

«Оценивая представленное в суд постановление, суд приходит к выводу о том, что с момента возбуждения уголовного дела следствием был выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем судом не установлено, что следствие организовано неэффективно или по делу допущена волокита», — указано в документе.

В нем также подчеркивается, что долгая продолжительность расследования дела обусловлена рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».

Ранее фигурант уголовного дела о коррупции, по которому проходит Тимур Иванов, оформил явку с повинной. Явка сделана по некоторым преступным эпизодам, к которым причастен экс-замминистра.