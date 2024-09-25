Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 25 сентября 2024Силовые структуры

В деле бывшего замминистра обороны России Иванова появилась явка с повинной

ТАСС: явку с повинной оформил фигурант дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Фигурант уголовного дела о коррупции, по которому проходит бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов, оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

Явка сделана по некоторым преступным эпизодам, к которым причастен экс-замминистра, по уже имеющимся обвинениям, но фигурант дела также описывает другие противозаконные деяния.

Ранее 25 сентября сообщалось, что крупные суммы денег наличными были найдены при обысках по делу Иванова. У них незаконное происхождение, считают следователи.

Басманный суд Москвы продлил экс-замглавы Минобороны срок ареста до 23 декабря. Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      Двух офицеров ФТС взяли под стражу за передачу служебных данных третьим лицам

      СБУ устроила обыски у активиста за препятствование работе ТЦК

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Российский учитель дважды установил мировой рекорд

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше