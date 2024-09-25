В деле бывшего замминистра обороны России Иванова появилась явка с повинной

ТАСС: явку с повинной оформил фигурант дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Фигурант уголовного дела о коррупции, по которому проходит бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов, оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

Явка сделана по некоторым преступным эпизодам, к которым причастен экс-замминистра, по уже имеющимся обвинениям, но фигурант дела также описывает другие противозаконные деяния.

Ранее 25 сентября сообщалось, что крупные суммы денег наличными были найдены при обысках по делу Иванова. У них незаконное происхождение, считают следователи.

Басманный суд Москвы продлил экс-замглавы Минобороны срок ареста до 23 декабря. Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей.