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08:04, 25 сентября 2024Силовые структуры

В деле бывшего замминистра обороны обнаружили крупные суммы наличными

При обысках по делу экс-замглавы МО Иванова обнаружили крупные суммы денег

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, обыски проводились по месту жительства и работы. Сумма, найденная у Иванова, не соответствовала его официальному доходу и поэтому, как полагает следствие, свидетельствует о незаконном происхождении денег.

Ранее в сентябре Басманный суд Москвы продлил экс-замглавы Минобороны срок ареста до 23 декабря. Адвокаты просили изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Марина Совина
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