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03:52, 30 сентября 2024Силовые структуры

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

У экс-замминистра обороны Иванова нашли оформленную на водителя элитную иномарку
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как указано, элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах. Однако использовал машину Иванов по своему усмотрению. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что суд продлил срок расследования дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до конца декабря. Ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее также появилась информация, что Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова скрывал свое имущество и переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников.

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      Марина Совина
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