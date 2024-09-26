Фигурант дела экс-замминистра Иванова покупал авто и оформлял их на знакомых

Фигурант дела экс-замглавы МО Иванова скрывал имущество и оформил авто на родных

Фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

«Установлено, что обвиняемый скрывал имущество», — указывается в документах. Согласно материалам дела, обвиняемый распределял добытые преступным путем средства, в том числе покупая машины.

Ранее стало известно, что крупные суммы денег наличными обнаружили при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Обыски проходили по месту жительства и работы. Позже сообщалось, что следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова.

Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».