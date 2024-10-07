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12:49, 7 октября 2024Силовые структуры

Защита бывшего замглавы Минобороны России Иванова назвала новые обвинения голословными

Адвокат Мусаев: защита считает голословными новые обвинения замглавы МО Иванову
Начало событий в новости Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Защита назвала беспочвенными и голословными новые обвинения в адрес бывшего замглавы Минобороны России Тимуру Иванову. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, предъявленное Иванову обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и трех миллиардов рублей в банке «Интеркоммерц» касается событий 2015 года.

Второй защитник экс-замминистра Денис Балуев выразил удивление выдвинутым обвинениям в беседе с RT. Адвокаты сейчас изучают документы следствия, чтобы выяснить, как в старом деле «вдруг появилась фамилия Иванова».

Свою вину Иванов не признает.

Показания на него по банковскому эпизоду дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием.

Ранее выяснилось, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, в том числе переоформляя имущество на других людей. Кроме того, в ходе обысков по местам работы и жительства бывшего замминистра обороны были найдены денежные средства в суммах, несоизмеримых с его официальным доходом. Это дает основания полагать, что они были получены в результате коррупционных преступлений, считают следственные органы.

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      Любовь Ширижик
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