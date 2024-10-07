Завершено следствие по делу о растрате бывшего зам-главы Минобороны России Иванова

СК завершил следствие по делу о растрате экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Следственный комитет (СК) России объявил бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову о завершении следственных действий по уголовного делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев.

По его словам, защита и сам фигурант дела приступают к ознакомлению с материалами дела. После этого дело будет передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

Иванов не признает свою вину, напомнил Балуев.

По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» более трех миллиардов рублей в 2016 году. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.