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11:52, 17 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о способе сокрытия коррупционных денег бывшим замминистра обороны России

РИА Новости: экс-замглавы МО Иванов распределял деньги между женами и родителями
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи считают, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял коррупционные деньги между женами и родителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют, что экс-чиновник использовал способ сокрытия средств, полученных преступным путем, с помощью банковских счетов своих родителей, а также бывшей и нынешней жен.

Кроме того, Иванов переоформлял имущество на членов своей семьи.

Бывшему замглавы военного ведомства вменяется получение взяток на миллиард рублей, растрата и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей. Он свою вину не признает.

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