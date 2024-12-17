Стало известно о способе сокрытия коррупционных денег бывшим замминистра обороны России

РИА Новости: экс-замглавы МО Иванов распределял деньги между женами и родителями

Следователи считают, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял коррупционные деньги между женами и родителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют, что экс-чиновник использовал способ сокрытия средств, полученных преступным путем, с помощью банковских счетов своих родителей, а также бывшей и нынешней жен.

Кроме того, Иванов переоформлял имущество на членов своей семьи.

Бывшему замглавы военного ведомства вменяется получение взяток на миллиард рублей, растрата и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей. Он свою вину не признает.