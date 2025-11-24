Экс-жена Тимура Иванова могла сбежать с миллиардами из РФ

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова после его ареста продолжила жить светской жизнью. В Сети появлялись слухи, что она бежала из страны с похищенными ее экс-супругом миллиардами. В прошлом году ее доходами даже интересовалась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как сообщает «Царьград», год назад в СМИ появилась информация, что она якобы планировала экстренно перебраться в Израиль, прихватив с собой миллиарды, нажитые как в браке с Ивановым, так и с ее первым мужем-олигархом Михаилом Маниовичем.

Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

У Захаровой есть квартира, дача и роскошные авто

Стало известно, что в собственности у Захаровой есть несколько видов недвижимости. На ней числится земельный участок площадью более 10 тысяч квадратных метров, просторная квартира в 317 квадратных метров и загородная дача.

Кроме того, она владеет несколькими автомобилями, среди которых Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, и мотоциклом Harley-Davidson.

До брака с Ивановым она получила часть имущества первого супруга Маниовича.

Захарова может получать доход с нескольких бизнесов

Известно, что бывшая супруга Иванова успешна в бизнесе. Например, в 2019 году ее личный доход превысил 55 миллионов рублей, сообщает «Царьград».

У нее был собственный бренд одежды. В июне сообщалось, что Захаровой принадлежит одна треть доли в компании «Частные технологии», которая занимается деятельностью рекламных агентств. Плюс к этому она является учредителем данного ООО.

В 2024 году сообщалось, что Светлана вместе с отцом Иванова — Вадимом Ивановым — владеют компанией «Кристалл Девелопмент», производящей части электронных ламп, трубок и других компонентов. Ей также принадлежали ООО «Ваш Дом», которое занималось управлением недвижимым имуществом, и ООО «МКК «Кредит Лайн», предоставлявшее займы потребителям.

Кроме того, ФСБ намеревалась проверить Захарову, поскольку были предположения, что через предпринимательницу оформлялись подряды.

В 90-х Захарова вышла замуж за Маниовича, у них родились двое детей. В 2010 году она стала женой Иванова. Пара развелась в 2022 году, по некоторым данным, фиктивно. Бывший замглавы Минобороны отбывает наказание за хищение более четырех миллиардов рублей. Он получил 13-летний срок за растрату 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».