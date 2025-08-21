Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и членов его семьи. У него нашли дома, а также обширное собрание предметов искусства общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Ответчиками по иску выступают в том числе отец Иванова Вадим, бывшая жена Светлана Захарова, гражданская жена, гендиректор ООО «Волжский берег» Сергей Бородин, водитель Андрей Петров и еще пять юридических лиц. Как указано в иске, бывший замминистра использовал полномочия для личного обогащения себя и родственников.

Так, у бывшей жены просят обратить в доход шесть миллионов рублей, а также четыре автомобиля стоимостью более 31 миллиона рублей. У отца Иванова хотят конфисковать три машины, а у водителя могут изъять два авто, один из которых — раритетная «Чайка».

Среди богатств — антикварное издание «Фауста» и усадьба Мастера

У Иванова просят изъять 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2,617 квадратных метра. Кроме того, речь идет об усадьбе Софьи Волконской в Чистом переулке в центре Москвы стоимостью более 208 миллионов рублей. Эксперты считают, что в подвале главного дома усадьбы снимал квартиру главный герой романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. А сам драматург жил в соседнем доме.

Также среди имущества Иванова 26 автотранспортных средств, включая раритетные экземпляры (Opel Admiral 1939 года, Jaguar 1968 года, Chevrolet 1951 года).

Помимо прочего, изъять намерены денежные средства в рублях, долларах, евро, а также дирхамах ОАЭ на общую сумму 257 миллионов рублей. Также Генпрокуратура просит обратить в доход государства свыше 2,5 килограмма ювелирных изделий с драгоценными камнями.

У Иванова в числе прочего имелись тридцать картин, представляющих большую художественную ценность, а также коллекция из 10 антикварных печатных изданий на немецком, французском и русском языках. Коллекция включает, в частности, издание «Фауста» 1899 года, «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» Маркиза де Сада 1950 года. Кроме того, бывший замминистра владел раритетным оружием — например, офицерским кортиком Люфтваффе образца 1937 года

Суд отложил вопрос о банкротстве Иванова на октябрь

Банк ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы в середине июня 2025 года. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев допускал, что иск может быть обусловлен невозможностью Иванова продолжать обслуживать взятый в финансовой организации кредит на покупку нового дома.

Иванова задержали весной 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма ущерба для государства выросла почти в четыре раза в сравнении с первоначальной оценкой и превысила 4,1 миллиарда рублей.

Еще одному бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Суд продлил до 21 ноября арест Павлу Попову. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий. Заседание проходило в закрытом режиме и в отсутствие фигуранта, так как генерал госпитализирован.

Следствие считает, что он похитил 25,8 миллиона рублей при строительстве парка «Патриот», на эти деньги построил загородный дом в подмосковном Красногорске. Попов вину не признает. С мая 2025 года он проходит лечение в связи с проблемами с позвоночником. По делу о хищении между тем приговорили двух других фигурантов — директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова.