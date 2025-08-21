Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 21 августа 2025Силовые структуры

Оглашено решение суда в отношении бывшего замминистра обороны России

В Москве суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Попову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Попов останется под стражей по 21 ноября включительно. Защита генерала собирается обжаловать это решение. Решение о продлении меры пресечения фигуранту суд рассмотрел в закрытом режиме, так как генерал отсутствовал из-за госпитализации.

Ранее, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила о завершении расследования дела в отношении экс-замглавы министра обороны России.

По данным следствия, в период с 2022-го по 2024 год Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

    Российская пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и помогла задержать курьера

    Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

    В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

    В столице региона России взорвалась автозаправка

    Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

    Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

    Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

    В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

    Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости