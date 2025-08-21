Оглашено решение суда в отношении бывшего замминистра обороны России

В Москве суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Попову

В Москве Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Попов останется под стражей по 21 ноября включительно. Защита генерала собирается обжаловать это решение. Решение о продлении меры пресечения фигуранту суд рассмотрел в закрытом режиме, так как генерал отсутствовал из-за госпитализации.

Ранее, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила о завершении расследования дела в отношении экс-замглавы министра обороны России.

По данным следствия, в период с 2022-го по 2024 год Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.