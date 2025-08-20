Силовые структуры
10:12, 20 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Попова по 5 статьям
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела бывшего замминистра обороны России Павла Попова, обвиняемого в совершении преступлений по пяти статьям УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Экс-чиновнику военного ведомства вменяются получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. После ознакомления Поповым и его защитой с материалами дела, оно будет передано прокуратуре для утверждения обвинительного заключения, а затем передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в период с 2022-го по 2024 год Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка. Хищение было совершено путем внесения в документацию ложных сведений. Махинации нанесли ущерб Минобороны России.

Попов, как выяснили в СК, с 2014 года на протяжении десяти лет получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» за покровительство. Общий размер полученного вознаграждения превышает 45 миллионов рублей. Также замминистра оформил в парк «Патриот» фиктивных работников, чья зарплата шла ему. У него дома в ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

На его имущество стоимостью 100 миллионов рублей наложен арест для возмещения причиненного государству ущерба. Сам Попов находится под стражей.

Одинцовский городской суд приговорил Ахмедова к пяти годам лишения свободы и штрафу. Шестерова за мошенничество и служебный подлог осудили на шесть лет колонии общего режима.

