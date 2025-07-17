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16:10, 17 июля 2025Силовые структуры

Просившему о свободе генералу вынесли приговор по делу о хищениях в парке «Патриот»

Суд приговорил к 6 годам генерала Шестерова по делу о хищениях в парке «Патриот»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях при строительстве парка «Патриот». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Шестерова также оштрафовали на 500 тысяч рублей. С мужчины взыскали более 24 миллионов рублей. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. Суд рассмотрит его дело в особом порядке, потому что военный признал свою вину.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы бывший замглавы Минобороны России Павел Попов, Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документы ложную информацию о строительных работах в парке и похитили более 25 миллионов рублей. Таким образом ведомству и парку был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении в парке «Патриот».

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